* ИГ — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:59 — REGNUM

Президент Афганистана Ашраф Гани пообещал ликвидировать все ячейки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 19 августа сообщает Al Arabia.

Заявление стало реакций на чудовищный террористический акт, совершенный на свадебной церемонии в Кабуле, жертвами которого стали по меньшей мере 63 человека, а сотни людей получили ранения.

Ответственность за преступление взяло афганское отделение «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в общей сложности на мероприятии присутствовало 1 тыс. 200 человек.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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