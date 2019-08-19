Кабул, 19 августа 2019, 13:59 — REGNUM
Президент Афганистана Ашраф Гани пообещал ликвидировать все ячейки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 19 августа сообщает Al Arabia.
Заявление стало реакций на чудовищный террористический акт, совершенный на свадебной церемонии в Кабуле, жертвами которого стали по меньшей мере 63 человека, а сотни людей получили ранения.
Ответственность за преступление взяло афганское отделение «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в общей сложности на мероприятии присутствовало 1 тыс. 200 человек.
ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.
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