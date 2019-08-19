Москва, , 13:53 — REGNUM

Совет Думы принял решение о создании комиссии по вопросам иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. Как передает корреспондент ИА REGNUM19 августа, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

«Решение о создании комиссии примет Госдума на первом заседании в сентябре, 10 сентября. Совет Думы принял решение, чтобы комиссия уже начала свою работу», — отметил парламентарий.

В комиссию войдут представители всех фракций.

«Комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России возглавит глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев», — заявил Мельников.

Также предполагается, что его заместителями станут Юрий Синельщиков (КПРФ), Андрей Альшевских («Единая Россия»), Николай Рыжак («Справедливая Россия») и Вадим Деньгин (ЛДПР).

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