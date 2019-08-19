Донецк, , 13:51 — REGNUM

В боях под Иловайском в 2014 году российские танки не участвовали, здесь были задействована бывшая украинская техника, которую «побросали украинские военные, когда покидали Донбасс». Об этом заявил заместитель главы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, комментирую заявления исследовательской группы из Лондона о якобы обнаруженных доказательствах участия России в боях под Иловайском.

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«Ни о какой российской технике там речи не было. Никаких доказательств не предъявлено. Одни слова», — приводит «Интерфакс» слова Басурина.

Он отметил, что танки Т-72 и Т-80, в том числе, находились на вооружении украинской армии. По его словам, несколько складов с такой техникой располагались на территории Донецкой области, под контроль ополченцев она попала только после того, как ушла украинская армия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Guardian со ссылкой на отчёт исследовательской группы из Лондона заявила, что британские исследователи якобы обнаружили на спутниковых снимках, опубликованных в соцсетях и интернете, российские вооружённые автоколонны и танки Т-72Б3, которые, по словам аналитиков, в 2014 году «использовались только в Вооружённых силах России». Такие «свидетельства», как утверждают британские специалисты, являются «доказательством» участие России в боях под Иловайском.