Хараре, , 13:49 — REGNUM

Правительство Индонезии через свое посольство в Хараре (Зимбабве) продолжит развивать сотрудничество в сфере железнодорожного сообщения в Зимбабве и Замбии, сообщает информационное агентство Antara.

«Начиная с 2019 года, посольство Индонезии в Хараре будет уделять первоочередное внимание развитию сотрудничества в деле активизации железнодорожных грузоперевозок в Зимбабве и Замбии», — заявил посол Индонезии в Зимбабве и Замбии Дева Джуниарта Састраван.

Правительство Индонезии уверено, что сотрудничество по оживлению железнодорожного сообщения в Зимбабве и Замбии может наладить связи между горнодобывающими и экономическими центрами в южной части Африки к югу от Сахары с портами на востоке и западе африканского континента, которые, в свою очередь, будут связаны с морскими перевозками в Индийском океане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, индонезийско-африканский диалог по инфраструктуре пройдет на Бали 20−21 августа 2019 года.

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