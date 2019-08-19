Улан-Батор, , 13:49 — REGNUM

В России продолжается активное обсуждение перспектив влияния будущей ГЭС в Монголии на озеро Байкал. Пока монгольские власти хранят молчание, корреспондент ИА REGNUM в Монголии, встретился с членом Монголо-Российской совместной комиссии по трансграничным водам Гэндэнсурэнгийном Ёндонгомбом, который участвовал в XV совещании уполномоченных правительства РФ и правительства Монголии по выполнению соглашения между правительствами по охране и использованию трансграничных вод.

ИА REGNUMБыл ли затронут вопрос о ГЭС в Монголии на совещании? Какие позиции у РФ и Монголии по этому вопросу?

В соответствии с Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Монголии по охране и использованию трансграничных вод, 6−7 августа 2019 года в Екатеринбурге состоялось XV совещание уполномоченных правительства РФ и правительства Монголии по выполнению соглашения по охране и использованию трансграничных вод.

Среди прочего на мероприятии был рассмотрен вопрос о планируемом строительстве гидроэнергетических объектов в бассейне реки Селенга на территории Монголии докладчиком, которого с монгольской стороны выступил я.

Для комплексного рассмотрения вопросов, связанных с планируемым строительством гидротехнических сооружений на водосборной территории реки Селенга была создана совместная рабочая группа. Поэтому, как справедливо было отмечено Российской стороной, Совещание уполномоченных правительства РФ и правительства Монголии по выполнению Соглашения не имеет полномочия принимать какие-либо решения и мой доклад был чисто информационного характера.

ИА REGNUMНа каком этапе находится проект по ГЭС в Монголии?

По проектам ГЭС Шурэн и Орхон Гоби монгольская сторона утвердила окончательное техзадание по региональной экологической оценке (РЭО), в котором было учтено 400 отзывов от заинтересованных сторон и 200 комментариев от Министерства природных ресурсов и экологии России.

Ожидается объявление тендера и выбор компании на проведение РЭО в третьем квартале этого года. В ТЗ включили решения и рекомендации Межправительственной комиссии, Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО и Международного союза охраны природы, таким образом обеспечены условия участия российских экспертов и проект ГЭС Эгийн гол рассматривается в оценке кумулятивных воздействий.

Согласно решениям 41-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО монгольская сторона разработала техническое задание на исследование воздействия ГЭС Эгийн гол на биологическое разнообразие реки Селенга и озера Байкал, по которому начато исследование в июне. Его проводит французская компания ВРЛ Инженеринг совместно с монгольскими компаниями. Следует отметить, что в этой работе участвуют эксперты из России. Предварительно могу сказать, что вышеназванные исследовательские работы закончатся примерно через 15−24 месяцев.