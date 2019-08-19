Киев, , 13:54 — REGNUM

Россия контролирует насилие на востоке Украины, утверждают в посольстве США на Украине. Соответствующее сообщение появилось 19 августа на официальной странице посольства в социальной сети Twitter.

«Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить агрессию», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве США на Украине признали, что 92% вооружений, поставляемых на Украину из-за рубежа, являются американской «помощью».

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Напомним, Россия не является участницей конфликта в Донбассе. Наряду с Германией и Францией, Россия выступила гарантом исполнения Украиной Минских соглашений, которые должны остановить гражданскую войну между Украиной, ДНР и ЛНР.