Сеул, , 13:28 — REGNUM

Правительство Южной Кореи окажет гуманитарную помощь регионам Намибии, пострадавшим от засухи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства иностранных дел страны.

По их словам, власти Южной Кореи выделят на гуманитарную помощь 240 млн вон (~$200 тыс.).

Известно, что правительство Намибии объявило чрезвычайно положении в стране из-за засухи, продолжающейся с октября прошлого года.

Как отмечают в министерства, среди 2,6 млн населения около 20% жителей страны испытывают нехватку продовольствия и воды. Кроме того, в стране погибли десятки тысяч голов скота, урожай зерна значительно сократился.

«Как представители международного сообщества мы продолжим оказывать гуманитарную помощь странам и людям, пострадавшим от стихийных бедствий», — сообщили представители министерства.