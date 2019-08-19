Киев, 19 августа 2019, 13:24 — REGNUM
В начале каждой серии американского телесериала «Зверинец» демонстрируются кадры протестов из Киева, начавшихся в конце 2013 года, заявил экс-депутат Верховной рады Украины Виктор Уколов 19 августа на своей странице в социальной сети Facebook.
Он уверен, что Украине нужно подать в суд на авторов сериала, оценив семизначной суммой моральный убыток, причинённый стране.
Напомним, телесериал «Зверинец» был снят в 2015 году. По сюжету, животные начали беспричинно нападать на людей. Нападения становились всё более свирепыми и сложно организованными. Всего было выпущено три сезона данного шоу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство США на Украине объявило о начале программы поддержки украинских кинематографистов, борющихся с «российской агрессией».
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