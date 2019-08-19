Киев, , 13:24 — REGNUM

В начале каждой серии американского телесериала «Зверинец» демонстрируются кадры протестов из Киева, начавшихся в конце 2013 года, заявил экс-депутат Верховной рады Украины Виктор Уколов 19 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

«Наш Евромайдан, где погибли десятки людей, показывают в заставке перед каждой серией. Поскольку здесь используется наш государственный флаг, по моему мнению, отреагировать должен МИД Украины», — возмутился политик.

Он уверен, что Украине нужно подать в суд на авторов сериала, оценив семизначной суммой моральный убыток, причинённый стране.

Напомним, телесериал «Зверинец» был снят в 2015 году. По сюжету, животные начали беспричинно нападать на людей. Нападения становились всё более свирепыми и сложно организованными. Всего было выпущено три сезона данного шоу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство США на Украине объявило о начале программы поддержки украинских кинематографистов, борющихся с «российской агрессией».

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