Джакарта, 19 августа 2019, 13:02 — REGNUM
Министр рыбного хозяйства Индонезии Суси Пуджиастути призвала индонезийское общественное движение убирать мусор, который загрязняет побережье, чтобы уменьшить попадание пластиковых отходов в море, сообщает информационное агентство Antara.
«Море является очень важной частью нашей страны, потому что 71% территории Индонезии — это море», — заявила Суси Пуджиастути в Джакарте, возглавив движение за чистый пляж под названием «Лицом к морю 2.0», чтобы повысить осведомленность жителей страны о том, что море — это будущее нации.
Издание отмечает, что одноразовые пластиковые отходы в настоящее время являются одной из самых больших морских проблем в стране.
Напомним, Индонезия имеет береговую линию протяженностью 95 181 км, с обширной морской зоной, достигающей 5,8 млн квадратных километров.