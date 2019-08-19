Джакарта, , 13:02 — REGNUM

Министр рыбного хозяйства Индонезии Суси Пуджиастути призвала индонезийское общественное движение убирать мусор, который загрязняет побережье, чтобы уменьшить попадание пластиковых отходов в море, сообщает информационное агентство Antara.

«Море является очень важной частью нашей страны, потому что 71% территории Индонезии — это море», — заявила Суси Пуджиастути в Джакарте, возглавив движение за чистый пляж под названием «Лицом к морю 2.0», чтобы повысить осведомленность жителей страны о том, что море — это будущее нации.

Издание отмечает, что одноразовые пластиковые отходы в настоящее время являются одной из самых больших морских проблем в стране.

Напомним, Индонезия имеет береговую линию протяженностью 95 181 км, с обширной морской зоной, достигающей 5,8 млн квадратных километров.