Москва, , 12:59 — REGNUM

Наращивание российской военной помощи Сербии — это правильная линия. Мы перед сербами в долгу — за 1990-е. Но не только в этом дело, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 19 августа, комментируя поставку российских вертолетов Ми-35 и Ми-17 в Сербию.

«Дело в том, что в результате безответственной политики США в этом регионе обстановка на Балканах будет и далее накаляться. Остаются не до конца решенными проблемы территориально-политического устройства.

Скорее всего, их новому решению будет предшествовать фаза обострения обстановки. В том числе, и военного обострения. Сербия должна быть готова к такому развитию событий.

Эта готовность Белграда, конечно, должна быть не только военно-технической, но и политической, моральной, мировоззренческой.

Последнее, однако, зависит не только от самих сербов, но и от России: будет у нашей страны всё это, будет ясное понимание, что с Западом по-хорошему, на равноправной основе, договориться не удастся, будет готовность действовать, исходя из этого понимания, будет всё это и у сербов.

Только тогда всё это — вертолёты, истребители, танки, прочая техника — полетят и поедут, куда надо. И надобность в мантре о «нейтралитете» у Белграда отпадёт», — высказал своё мнение Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Сербии Александар Вулин по итогам визита в Москву заявил, что четыре российских вертолета Ми-35 и три Ми-17 поступят Сербии в первой половине I квартала 2020 года.

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