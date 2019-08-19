Якутск, , 12:55 — REGNUM

Ультиматум Американской организации славистов российским вузам с требованием поддержать задержанных в ходе августовских протестов в Москве, носит отчётливый политический подтекст. Так прокомментировал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM кандидат политических наук Никита Аргылов.

«Если бы эти организации действительно ратовали за права студенческого сообщества, они бы действовали аналогично и в отношении французских, немецких и иных протестующих из стран НАТО», — отметил он.

Напомним, к примеру, что зима-весна 2019 года отметилась во Франции протестами «жёлтых жилетов» и их силовым разгоном. В результате столкновений протестующих с полицией есть и погибшие.

Однако эти вещи остаются незаметными и, по словам аспиранта, «на весь мир начинает раскручиваться тематика силового подавления именно в России и КНР».

Напомним, ранее заведующий кафедрой политологии и социологии Бурятского государственного университета Алексей Комбаев заявление славистовназвал провокационным и противоречивым. Он добавил, что в России сами способны разобраться, «насколько мы можем участвовать или не участвовать, без вмешательства людей со стороны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Американская организация славистов потребовала от руководства российских вузов«продемонстрировать приверженность демократическим принципам и гражданским свободам»и выступить в поддержку задержанных в ходе протестов в Москве. В противном случае российским вузам пригрозили превратиться в изгоя в глобальной научной среде.

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