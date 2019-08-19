Москва, , 12:53 — REGNUM

России следует отказаться от жёсткой привязки её вузов к западной системе рейтингов, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 19 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ультиматум Американской организации славистов, в котором она намекнула российскому академическому сообществу на возможность рейтинговых потерь.

«Западное гражданское общество действует однонаправленно и единообразно в отношении давления на РФ, — сказал Шаповалов. — В такой ситуации российская наука должна быть в максимальной степени независима от внешних проявлений давления. Нужно защитить представителей российской науки и образования от грубых внешних атак. Возможно, есть смысл каких-то изменений в нашей российской политике в сфере науки и высшего образования. Степень эффективности учёного в РФ измеряется его публикациями в западных журналах. С точки зрения естественных наук, я думаю, что это вполне нормально, а с точки зрения общественных и гуманитарных это не совсем правильно. С моей точки зрения, нужно не бояться изменить политику и отказаться от жёсткой привязки к западной системе рейтингов, потому что она, как мы видим, может стать элементом манипулирования и влияния на позиции российского научного сообщества и его отдельных представителей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению доктора политических наук, директора Института социально-политических технологий и коммуникаций ТОГУ Илдуса Ярулина, «западные партнёры» начали ставить ультиматум российским вузам на условиях сохранения рейтингов, причем этот ультиматум очень сильно напоминает откровенный шантаж. Такие рейтинги и такой ценой, по мнению эксперта, российским вузам не нужны.

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