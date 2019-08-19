Берлин, , 12:43 — REGNUM

В Германии граждане Сирии, посещающие во время отпуска родину, могут быть лишены статуса беженцев, заявил глава МИД ФРГ Хорст Зеехофер.

По его словам, если гражданин Сирии регулярно приезжает на родину, то вряд ли его там преследуют. В связи с этим, рассуждает министр, необходимо у него отозвать статус беженца.

В свою очередь миграционные службы Германии будут заново проверять статус каждого иностранца, посещающего родину, добавил Зеехофер.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля Германия и Франция предложили утвердить новый порядок принятия мигрантов в Европейский союз.

Однако в Италии отказались от предложения, согласно которому каждую группу мигрантов должен принимать «ближайший» порт, поскольку это вновь привело бы к увеличению потока нелегальных мигрантов в Италию.

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