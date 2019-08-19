Владикавказ, , 12:41 — REGNUM

Первый заместитель министра здравоохранения Северной Осетии Татьяна Цидаева ушла в отставку. Она уволилась по собственной инициативе, проработав в ведомстве более 20 лет. Об этом на заседании правительства региона сообщил руководитель администрации главы и правительства республики Рустем Келехсаев, пишет «Основа».

»Всегда приходит время уходить. Благодарим за работу. Татьяна Ильинична внесла существенный вклад в развитие здравоохранения», — сказал председатель правительства РСО-Алания Таймураз Тускаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов добровольно ушёл в отставку с должности министра спорта Северной Осетии. На этом посту экс-футболист проработал лишь восемь месяцев.