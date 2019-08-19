Ташкент, , 12:34 — REGNUM

Эффективная кооперация стран Туркестана в следующие 10 лет повысит региональной внутренний валовый продукт (ВВП) как минимум в 2 раза, сообщила ИА REGNUM представитель программы ООН в Узбекистане.

«Регион не имеет прямого доступа к крупнейшим морским и океанским портам мира, несмотря на это, благодаря своему географическому расположению, он, в том числе Узбекистан обладает высоким транспортно-транзитным потенциалом», — отметил собеседник агентства.

Говоря о транзитном потенциале, он прежде всего отметил начало реализации крупнейшего проекта «Один пояс, один путь», который инициирован Китаем и призван возродить «Великий шелковый путь», используя транзитный потенциал стран Центральной Азии.

Расположенные в регионе, подчеркнул собеседник агентства, крупные месторождения нефти, газа, урана, цветных металлов, других стратегических ресурсов, становятся важным фактором эффективного использования транспортно-транзитного потенциала, привлечения в регион крупных международных игроков, активного сотрудничества в сфере энергетики.

Он указал, что по итогам 2017 года, внешнеторговый оборот Казахстана составил 77,6 миллиардов долларов, Узбекистана 26,9 миллиардов долларов, Туркмении 18 миллиардов долларов, Киргизии 5,6 миллиардов долларов, Таджикистана 3,6 миллиардов долларов.

«Имеющийся потенциал взаимной торговли между странами Туркестана используется не в полной мере и составляет менее чем 10% от торгового оборота всех пяти стран. В ЕС данный показатель превышает 60%, в странах азиатско-тихоокеанского экономического сообщества 68%. При соответствующей кооперации стран Туркестана, товарооборот значительно вырастет», указал представитель ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, с приходом к руководству Узбекистаном Шавката Мирзиёева, в числе главных приоритетов внешней политики республики стоят отношения с соседними странами.