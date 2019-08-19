Лондон, , 12:34 — REGNUM

Документальный фильм о влиянии газеты Daily Mail на политическую жизнь Великобритании снимет телеканал Channel 4. К участию приглашен бывший главный редактор издания Пол Дэйкер, пишет The Guardian.

Дэйкер расскажет о том, как управлял газетой на протяжении четверти века. Будучи главным редактором, он редко давал интервью и выступал публично. Дэйкер известен консервативными взглядами, первая полоса газеты часто становилась его трибуной, где он критиковал либералов, иммигрантов и происходящее в Евросоюзе.

«Партия, выступающая за семейные ценности, выбрала своим лидером человека с моралью уличного кота», — недавно высказался Дэйкер о новом лидере консерваторов и премьер-министре Борисе Джонсоне.

Авторы сериала пообещали рассказать о решениях, дебатах и дилеммах, с которыми сталкивался бывший главный редактор, а также «взлетах и падениях» за 25 лет.

Daily Mail («Ежедневная почта») — массовая английская ежедневная газета, выходящая с 1896 года. По тиражу в Великобритании она уступает только The Sun. Дэйкера на посту главного редактора сменил Джорди Грейг.