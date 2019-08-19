Исламская Республика Пакистан, , 12:32 — REGNUM

Министерство иностранных дел Пакистана осудило продолжающееся нарушение Индией условий соглашения о прекращении огня на линии контроля в Кашмире. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, сообщает телеканал Geo TV.

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Сегодня, 19 августа, официальный представитель пакистанского МИДМохаммадФейсал вызвал временного поверенного в делах посольства Индии в Исламабаде Гаурава Ахлувалиа. Дипломату был выражен решительный протест в связи с перестрелкой в Кашмире. Фейсал также призвал представителя Нью-Дели соблюдать соглашение от 2003 года о прекращении огня между двумя странами.

«Преднамеренные нападения на гражданские населенные пункты действительно достойны сожаления и противоречат человеческому достоинству, международным правам человека и гуманитарному праву, — отмечено в заявлении МИД Пакистана. — Нарушения режима прекращения огня со стороны Индии представляют угрозу миру и безопасности в регионе и могут привести к стратегическому просчёту».

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Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы на границе Индии и Пакистана погибли несколько человек с обеих сторон. Стороны обвиняют друг друга в провоцировании инцидента. По данным пакистанской стороны, военные Индии открыли «огонь по мирным гражданам», в результате чего погибли двое пожилых мужчин. Отмечается, что ответным огнем были уничтожены двое индийских военнослужащих, несколько солдат также получили ранения.

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