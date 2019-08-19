Москва, , 12:32 — REGNUM

Госдума в октябре продолжит обсуждение формирование «топов» новостей с представителями СМИ и агрегаторов. Как сообщили журналистам в пресс-службе Госдумы, такой вопрос депутаты обсудили в ходе заседания Совета Думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM19 августа.

«Было принято решение всесторонне изучить вопрос с тем, чтобы при обсуждении, при принятии решения можно было заранее встретиться со СМИ, прежде всего, думского пула журналистов, также с представителями экспертного сообщества и самих новостных агрегаторов и вернуться к обсуждению этого вопроса после этих консультаций ориентировочно в октябре», — отметили в пресс-службе Госдумы.

Ранее первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил о намерении пригласить в Госдуму представителей новостных агрегаторов, в частности «Яндекса», с тем, чтобы обсудить формирование новостных топов сервисов.

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