Сеул, , 12:34 — REGNUM

19 августа МИД Южной Кореи вызвал представителя японского посольства в стране в связи с намерениями Токио слить воду с атомной электростанции «Фукусима-1» в Тихий океан. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, директор департамента по вопросам научной дипломатии и изменения климата МИД Квон Сэ Чжун встретился с советником-посланником по экономическим вопросам посольства Японии в Сеуле Томохуми Нишинага и передал ему письмо, в котором содержатся требования раскрыть информации относительно планов Японии и обеспокоенность данным вопросом.

Кроме того, представитель МИД Южной Кореи отметил, что сброс радиоактивной воды с атомной электростанции «Фукусима-1» может негативно отразиться не только на состоянии здоровья жителей двух стран, но и на здоровье жителей, тех стран, что омывает Тихий океан.

Известно, что данный вопрос южнокорейская сторона поднимает с августа 2018 года, однако в Токио не дают конкретного ответа.