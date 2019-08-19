Санкт-Петербург, , 12:34 — REGNUM

В Петербурге 22 августа торжественно отметят 155-летие Западного военного округа, ведущего свою родословную от Петербургского, затем Ленинградского военных округов. Центром торжеств станет Петропавловская крепость.

Артустановки ЗВО на параде 9 мая 2019 года Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, здесь откроется выставка вооружения, военной техники и стрелкового оружия, которым оснащены воинские части ЗВО. Будут выставлены на обозрение бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня «Град», зенитный пушечно-ракетный комплекс «Панцирь», бронеавтомобили «Тайфун» и «Рысь», автоматы и пулеметы, снайперское вооружение, гранатомёты, также образцы военной формы, средств связи, инженерного и медицинского обеспечения.

«Каждый образец будет снабжён описанием его характеристик и возможностей, а об особенностях эксплуатации расскажут солдаты и офицеры», — пообещали в ЗВО.

После полуденного выстрела пушки Петропавловской крепости военный оркестр штаба ЗВО исполнит военные марши различных эпох, а знамённая группа продемонстрирует Государственный Флаг Российской Федерации, Знамя Вооружённых Сил РФ и Боевое Знамя ЗВО.

Наконец, в честь юбилейной даты рота Почётного караула Западного военного округа проведёт церемонию развода и плац-концерт.

«Военнослужащие, облачённые в особую парадную форму одежды <…> продемонстрируют строевые приёмы с оружием как одиночно, так и в составе подразделения. Среди приёмов — известные «Мясорубка», «Комбайн», «Поршень», во время выполнения которых демонстрируются стилизованные элементы штыковой атаки времён Александра Суворова, кручение карабина с многочисленными оборотами в воздухе или вокруг своей оси и другие», — анонсировали в пресс-службе ЗВО.

Западный военный округ является правопреемником Ленинградского (Петербургского, Петроградского) и Московского военных округов (МВО). Памятная дата установлена в честь издания 10 (22) августа 1864 года приказа военного министра России об образовании военно-окружных управлений. 1 сентября 2010 года управления ЛенВО и МВО были переформированы в объединённое стратегическое командование Западного военного округа.

В состав Западного военного округа входит Балтийский флот, общевойсковые и танковая армии, Ленинградская армия ВВС и ПВО, соединения материально-технического обеспечения, отдельные воинские части. Войска и силы ЗВО дислоцируются на территории 26 субъектов Российской Федерации. Штаб округа находится в Санкт-Петербурге.