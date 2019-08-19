Новосибирск, , 12:29 — REGNUM

Новосибирское правительство продлило областную государственную программу по безопасности дорожного движения. Как уточнили ИА REGNUM в администрации области, она продлена до 2024 года, финансирование увеличено на три млрд рублей.

По данным министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской Анатолия Костылевского, в результате пролонгации общие затраты на реализацию мероприятий по программе с 2015 по 2024 год увеличились на 3,4 млрд рублей — до 8,4 млрд.

В рамках этой программы, в регионе должны появиться новые остановки, светофоры и тротуары.

В программу интегрирован региональный проект «Дорожная сеть». Так, к концу 2024 года должно быть достигнуто сокращение не менее чем на 445 погибших в результате ДТП (по сравнению с 2013 годом). В 2013 году погибло 526 человек.