Вашингтон, , 12:19 — REGNUM

Власти Соединенных Штатов ведут секретные переговоры с председателем Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя администрации Белого дома.

По словам собеседника издания, стороны обсуждают гарантии безопасности приближенным президента страны Николаса Мадуро в том случае, если они согласятся отстранить его от должности главы государства.

В настоящее время ведется подготовка второй встречи, отметил источник. Кроме того, такие же переговоры ведутся и с другими высокопоставленными лицами Венесуэлы.

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Источник отметил, что все встречи с представителями Белого дома проходят с согласия Мадуро, поэтому речи о предательстве лидера Боливарианской Республики со стороны Кабельо не идет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро решил отказаться от нового раунда переговоров с оппозицией, который должен был пройти 8−9 августа на Барбадосе. Сообщалось, что данное решение стало реакцией на новые односторонние санкции США против Венесуэлы.

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