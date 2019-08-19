Дамаск, , 12:11 — REGNUM

Гружённые боеприпасами турецкие военные машины пересекли границу с Сирией и въезжают в город Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Об этом заявил 19 августа официальный представитель МИД Сирии.

В сообщении сирийского МИД говорится, что колонна техники идет в город на помощь побежденным террористам группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это подтверждает, что Турция неограниченно поддерживает боевиков.

МИД Сирии указал также, что Дамаск решительно осуждает столь вопиющее вмешательство и считает Анкару в полной мере ответственной за последствия нарушения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, сирийские правительственные силы впервые с 2014 года пробились в город Хан-Шейхун. Они окружили находившийся под контролем террористов город и начали занимать его кварталы.

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