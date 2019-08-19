Москва, 19 августа 2019, 12:17 — REGNUM
Представители американской науки стали частью пропагандистского аппарата США, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 19 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ультиматум Американской организации славистов, которая пообещала российскому академическому сообществу статус изгоя в глобальном научном мире, если оно не докажет своей приверженности «демократическим принципам и гражданским свободам».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Американская организация славистов выступила с заявлением, в котором выразила обеспокоенность судьбой студентов, арестованных во время митингов в Москве 27 июля, и недвусмысленно призвала российские вузы подумать о своих рейтингах.
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