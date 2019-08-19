Москва, , 12:17 — REGNUM

Представители американской науки стали частью пропагандистского аппарата США, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 19 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя ультиматум Американской организации славистов, которая пообещала российскому академическому сообществу статус изгоя в глобальном научном мире, если оно не докажет своей приверженности «демократическим принципам и гражданским свободам».

«Даже в самые тёмные времена холодной войны представители западной науки и культуры находили в себе силы быть выше геополитического противостояния, — сказал Шаповалов. — К сожалению, эти традиции независимости и академической свободы, которые были прежде характерны для западного научного сообщества, сейчас, как мы видим, уходят в прошлое. Представители науки становятся частью пропагандистского аппарата и той информационной войны, которая ведётся против РФ. Это заявление, кстати, достаточно хорошо свидетельствует о том, что те протестные акции, которые были организованы некоторое врем назад в РФ, не являются исключительно внутренним делом группы российских оппозиционеров, а являются вмешательством во внутренние дела РФ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Американская организация славистов выступила с заявлением, в котором выразила обеспокоенность судьбой студентов, арестованных во время митингов в Москве 27 июля, и недвусмысленно призвала российские вузы подумать о своих рейтингах.

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