Тегеран, 19 августа 2019, 12:04 — REGNUM
Власти Ирана приняли решение об открытие еще трех пограничных переходов на границе с Ираком, об этом 19 августа сообщает Kurdistan.ru.
Конкретно речь идет об участках, соединяющих Исламскую Республику и Иракский Курдистан. Здесь уже действуют три официальных перехода — Хаджи Омран, Парвизхан, Пенджвен.
Пункты будут открыты после того, как центральное правительство Ирака проведет переговоры с иранскими коллегами и одобрит данную идею. Встреча должна состояться в ближайшее время.
Необходимость в новых пограничных пунктах обусловлена загруженностью уже имеющихся — ежегодно здесь границу пересекают сотни тысяч человек, осуществляются торговые сделки на миллиарды долларов.
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