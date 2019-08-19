Тегеран, , 12:04 — REGNUM

Власти Ирана приняли решение об открытие еще трех пограничных переходов на границе с Ираком, об этом 19 августа сообщает Kurdistan.ru.

Конкретно речь идет об участках, соединяющих Исламскую Республику и Иракский Курдистан. Здесь уже действуют три официальных перехода — Хаджи Омран, Парвизхан, Пенджвен.

Пункты будут открыты после того, как центральное правительство Ирака проведет переговоры с иранскими коллегами и одобрит данную идею. Встреча должна состояться в ближайшее время.

Необходимость в новых пограничных пунктах обусловлена загруженностью уже имеющихся — ежегодно здесь границу пересекают сотни тысяч человек, осуществляются торговые сделки на миллиарды долларов.

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