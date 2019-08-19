Киев, , 12:00 — REGNUM

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху началась в Киеве. Трансляцию 19 августа ведет телеканал «112 Украина».

Местом встречи лидеров выбран Мариинский дворец — церемониальная резиденция главы Украины. Зеленский поприветствовал Нетаньяху рукопожатием.

Как сообщало ИА REGNUM, Нетаньяху рассказал, что собирается обсудить с Зеленским, в частности, создание зоны свободной торговли между странами и пенсионное соглашение.

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