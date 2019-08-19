Киев, 19 августа 2019, 12:00 — REGNUM
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху началась в Киеве. Трансляцию 19 августа ведет телеканал «112 Украина».
Местом встречи лидеров выбран Мариинский дворец — церемониальная резиденция главы Украины. Зеленский поприветствовал Нетаньяху рукопожатием.
Как сообщало ИА REGNUM, Нетаньяху рассказал, что собирается обсудить с Зеленским, в частности, создание зоны свободной торговли между странами и пенсионное соглашение.
Читайте также: Первая леди Израиля дважды оскандалилась во время визита на Украину
Читайте ранее в этом сюжете: Нетаньяху рассказал, о чем хочет поговорить с главой Украины