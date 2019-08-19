Тоскана, , 11:55 — REGNUM

«Развод» между партнерами по правящей коалиции Италии становится официальным: партия «Движение 5 звезд» (M5S) объявила лидера «Лиги» Маттео Сальвини «не заслуживающим доверия». Об этом пишет испанская газета ABC.

Руководители M5S провели заседание с участим основателя партии Беппе Грилло на вилле в Тоскане, по итогам которого издали ноту.

«Все присутствующие, — говорится в ноте M5E, — объединились в определении Сальвини как собеседника, который больше не заслуживает доверия. В первую очередь из-за его действий, направленных на то, чтобы положить конец правительству перемен, когда он начал кризис 8 августа в перерыве между мохито и купанием».

Последнее — отсылка ко встрече Сальвини с избирателями, которую он провел прямо во время отдыха на пляже, в плавках и с бокалом мохито. Все эти «постыдные» действия лишили Сальвини доверия в глазах M5S, говорится в тексте.

Партия «Лига» в настоящее время добивается проведения внеочередных выборов. Учитывая высокую поддержку среди населения, у нее есть шансы взять власть в стране в свои руки. M5S за год с момента проведения парламентских выборов утратила половину своих сторонников. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который был выбран как компромиссная фигура и неопытный политик, теперь также отворачивается от Сальвини. В частности, он принял сторону европейских держав в противостоянии министерства внутренних дел Италии с кораблями неправительственных организацией, привозящих в страну мигрантов.