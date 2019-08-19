Лондон, , 12:45 — REGNUM

Британский принц Эндрю отверг возникшие предположения о своей причастности к делу о предполагаемых сексуальных преступлениях своего некогда друга Джеффри Эпштейна. Его заявление было обнародовано на официальном сайте Букингемского дворца 19 августа.

Эндрю заявил, что он «был потрясен недавними сообщениями о предполагаемых преступлениях Джеффри Эпштейна».

«Его Королевское Высочество осуждает эксплуатацию любого человеческого создания, и само предположение о возможном потворствовании, участии или поощрении такого действия отвратительно», — говорится в заявлении принца.

Заявление Эндрю было опубликовано после того, как газета Mail on Sunday обнародовала видео от 6 декабря 2010 года. На кадрах видно, что Эндрю вместе с молодой девушкой находился в доме Эпштейна в Нью-Йорке.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в одной из камер тюрьмы в Нижнем Манхэттене (США) при весьма странных обстоятельствах скончался миллиардер Джеффри Эпштейн. Его обвиняли в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.