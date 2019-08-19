Белград, , 12:16 — REGNUM

Вице премьер-министр Сербии и министр иностранных дел Ивица Дачич поинтересовался, в чем заключался смысл подачи уголовного заявления представителями властей Черногории в прокуратуру на организаторов гуманитарного концерта «За наше Косово и Метохию» в Герцег-Нови. Об этом сообщает сербская телерадиокомпания «Радио и телевидение Сербии».

Министерство культуры Черногории объявило, что подаст заявление в прокуратуру на организаторов и участников гуманитарного концерта «За наше Косово и Метохию» в Герцег-Нови. По словам представителей министерства, был выявлен ряд предполагаемых нарушений правовых положений, среди которых присутствовали националистические высказывания и осквернение государственного гимна.

Ивица Дачич заявил, что Сербия хочет братских и дружеских отношений с Черногорией, но в то же время спросил, как можно выстраивать добрососедские отношения, когда постоянно говорится о том, что Сербия посягает на чью-либо идентичность.

Глава МИД Сербии добавил, что для Сербии Черногория является самым близким государством, и независимо от того, как идентифицируют себя черногорцы (сербами или черногорцами), официальный Белград хочет братских и дружеских отношений с Подгорицей, которые связывают народы, а не разделяют их.