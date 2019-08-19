Киев, , 11:48 — REGNUM

Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара, которая сопровождает своего супруга во время визита в Киев, отказалась попробовать традиционный украинский каравай, которым высоких гостей встречали в столичном аэропорту. Она просто бросила кусок хлеба на землю. Видео инцидента опубликовал телеканал News Front.

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На кадрах видно, как прибывших в Киев супругов встречают три девушки в национальных костюмах с караваем и солью. Следуя традиции, премьер-министр Израиля отломил кусок, макнул его в соль и надкусил. Ещё один кусочек он передал супруге. В отличие от мужа Сара, продолжая натянуто улыбаться, бросила угощение под ноги, даже не поднеся его ко рту.

Видео опубликовано: News Front

Ещё один первая леди Израиля закатила во время полёта в Киев. По данным израильского портала «Вести», Сара отчитала командира экипажа за то, что он должным образом не поприветствовал её. После этого она даже попыталась прорваться в кабину пилотов, чтобы высказать своё неудовольствие командиру.

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Жену Нетаньяху оштрафовали за траты на ресторанную еду — СМИ

Напомним, ранее суд Иерусалима приговорил жену премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сару к штрафу за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета страны. Разбирательство длилось четыре года, после этого первая леди страны заключила сделку со следствием, в результате которой ей переквалифицировали обвинение с мошенничества на «преднамеренное использование ошибки другого лица».

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху прибыл 18 августа в Киев по приглашению президента Украины Владимира Зеленского. Это его первый визит на Украину за последние 20 лет.