Стокгольм, , 11:50 — REGNUM

Парламент Швеции ужесточает законодательство в целях противодействия терроризму. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.

Министерство юстиции Швеции впервые высказалось одобрительно в вопросе ужесточения законодательства по отношения к экстремистам. Новые законодательные инициативы шведских парламентариев заключаются в запрете на вступление в организации, которые признаны террористическими. Также планируется ввести уголовную ответственность за публичные призывы к содействию террористам и выезд за границу для контактов с ними.

За преступления предусмотренными новыми поправками к уголовному кодексу последуют наказания в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет с крупными штрафами.

Ожидается, что изменения в законодательство вступят в силу с 1 января 2020 года.