Киншаса, , 11:48 — REGNUM

Президент Демократической Республики Конго (ДРК) призвал страны-члены Сообщества развития Юга Африки (САДК) оказать содействие в ликвидации террористических группировок и борьбе с вирусом Эбола путем создания региональной группы по защите и безопасности и борьбе с вирусом Эбола.

По информации танзанийского новостного издания «Mwananchi», об этом Президент ДРК Феликс Чисекеди заявил во время выступления на саммите сообщества, который проходил в Танзании с 17 по 18 августа.

По его словам, благодаря продолжающимся усилиям, мир в ДРК может быть восстановлен в скором времени.

«В моей стране продолжается восстановление безопасности, в настоящее время существует группировка «MTN», совершающая нападения методами, используемыми террористами, которые оказывают пагубное влияние как на ДРК, так и на все страны Южной Африки».

«Мое правительство создало несколько систем по борьбе с террористами во всех областях страны с целью восстановления мира. Мы просим САДК посредством отправки миротворческой группы помочь ликвидировать вооруженные группировки. Создать одну большую региональную группу, которая поможет избавиться от них», — отметил Чисекеди.

В своей речи Президент ДРК затронул и сферу здравоохранения: «ДРК сталкивается с проблемой эпидемии вируса Эбола, и в связи с этим мною была создана группа из восьми международных специалистов, благодаря которой нам удалось уменьшить число жертв заболевания».

Также Президент упомянул вопрос производства электроэнергии в ДРК, подчеркнув, что строительство гидроэлектростанций позволит удовлетворить потребности 16 государств-членов организации в данном виде энергии и поспособствует индустриализации стран.