Дар-эс-Салам, Танзания, , 11:45 — REGNUM

Президент Южно-Африканской Респкблики (ЮАР) Сирил Рамафоса и его коллега из Танзании Джон Магуфули провели переговоры и договорились об углублении двусторонних экономических связей, об этом 19 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Встреча прошла в экономическом центре Танзании, городе Дар-эс-Салам в преддверии 39-го саммита Сообщества развития стран Юга Африки, который пройдет здесь в ближайшие выходные.

Политики приняли решение расширить торговые связи и инвестиции, что должно стать залогом экономического роста и стабильности в двух африканских странах.

«Я твердо верю, что еще многое можно сделать, чтобы расширить наше сотрудничество, в частности в таких секторах экономики, как энергетика, добыча полезных ископаемых, туризм, здравоохранение и образование» , — подчеркнул во время пресс-конференции Рамафоса.

Лидеры ЮАР и Танзании призвали деловые круги обоих государств работать сообща, для достижения успеха в задачах, поставленных лидерами двух стран во время переговоров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Зимбабве запретили проведение антиправительственной акции