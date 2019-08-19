Дар-эс-Салам, Танзания, 19 августа 2019, 11:45 — REGNUM
Президент Южно-Африканской Респкблики (ЮАР) Сирил Рамафоса и его коллега из Танзании Джон Магуфули провели переговоры и договорились об углублении двусторонних экономических связей, об этом 19 августа сообщает Anadolu Ajansi.
Встреча прошла в экономическом центре Танзании, городе Дар-эс-Салам в преддверии 39-го саммита Сообщества развития стран Юга Африки, который пройдет здесь в ближайшие выходные.
Политики приняли решение расширить торговые связи и инвестиции, что должно стать залогом экономического роста и стабильности в двух африканских странах.
Лидеры ЮАР и Танзании призвали деловые круги обоих государств работать сообща, для достижения успеха в задачах, поставленных лидерами двух стран во время переговоров.
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