Кейптаун, , 12:04 — REGNUM

Партия ЮАР, Африканское движение за трансформацию (АТМ), опубликовала заявление, в котором приветствовала полицейские рейды по магазинам, принадлежащим иностранцам и вновь подтвердила свою приверженность запрету «участия иностранных граждан в жизни страны на микроэкономическом уровне». Партия также призвала к ужесточению приграничного контроля и правил пересечения границ. Это, по мнению партии, сократит число убийств, совершаемых иностранцами, объем контрабанды товаров и торговли людьми, сообщил 17 августа африканский новостной портал «Maroela Media».

Партия сформирована в основном из христианских лидеров, лояльных бывшему президенту Джейкобу Зуме. В число ее лидеров входит бизнесмен Мзванеле Мани, который разрабатывает политическую и стратегическую линию партии. АТМ, впервые приняв участие в парламентских выборах в мае 2019 года, получила два места.

Партию часто обвиняют в крайне правом уклоне и продвижении ксенофобской повестки дня.

«АТМ всегда призывала сделать микроэкономическое пространство на 100% принадлежащим только южноафриканцам», — говорится в заявлении.

«Мы призываем к принятию нормативно-правовых актов, которые укрепят положение южноафриканцев по отношению к иностранцам. АТМ обязуется пропагандировать и лоббировать разработку законодательства, запрещающего участие иностранных граждан в делах страны на микроэкономическом уровне. Кроме того, наша партия призывает усилить пограничный контроль путем гармонизации действий между службами, которые управляют нашими границами. Это поможет нам сократить количество убийств, совершаемых иностранцами, особенно в богатых районах, таких как Рандбург, а также взять под контроль контрабанду товаров и торговлю людьми,» — заявили в партии.