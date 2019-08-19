Нью-Дели, , 12:36 — REGNUM

Член правящей Бхаратия джаната парти (БДП) и представитель области Ладакх в нижней палате парламента Индии Джамьянг Церинг Намгьял заявил, что часть индийского Ладакха была оккупирована Китаем из-за халатности старейшей партии страны Индийского национального конгресса. Об этом 18 августа сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

В интервью Джамьянг Церинг Намгьял подчеркнул, что правительства Индийского национального конгресса во главе с Джавахарлалом Неру, Индирой Ганди и Радживом Ганди не уделяли достаточное внимание вопросам национальной обороны в Ладакхе. По словам члена парламента Индии от Ладакха, халатность и попустительство ИНК привели к «разрушению Кашмира и упадку Ладакха». Из-за подобного отношения Китай смог безнаказанно проникать на индийскую территорию и оккупировать отдельные районы и поселения. «Именно из-за небрежности правительств ИНК в сентябре 2014 года войска КНР почти на три недели захватили деревню Демчок», — заключил Джамьянг Церинг Намгьял.

Напомним, что до недавнего времени округ Ладакх входил в состав индийского штата Джамму и Кашмир. 5 августа министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил о реорганизации данного штата и отмене статьи 370 Конституции Индии, в которой были закреплены особые права Джамму и Кашмира. Впоследствии Ладакх станет отдельной союзной территорией в составе федерации, однако управление субъектом будет осуществляться федеральным правительством напрямую.