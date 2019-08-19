Нью-Дели, , 11:52 — REGNUM

Оппозиционный Индийский национальный конгресс (ИНК) выразил свою обеспокоенность состоянием национальной экономики и заявил, что страна находится на пороге «экономической чрезвычайной ситуации». Об этом 18 августа сообщило индийское новостное издание Адж так.

Официальный представитель ИНК Абхишек Ману Сингхви подчеркнул, что в настоящее время наблюдается значительное замедление темпов экономического роста Индии. По словам влиятельного оппозиционного деятеля, наибольшие опасения вызывает сектор автомобилестроения, в котором на протяжении девяти месяцев наблюдается стабильное сокращение объёмов производства. К другим показателям неудовлетворительного состояния национальной экономики можно отнести падение темпов роста ВВП, рост безработицы, рецессию на рынке недвижимости, обесценивание рупии и падение притока иностранных инвестиций.

В своей речи Абхишек Ману Сингхви заявил, что правительство во главе с премьер-министром Нарендрой Моди пытается отвлечь внимание общественности от своих поражений в экономической сфере. По мнению официального представителя ИНК, правление Бхаратия джаната парти (БДП), пришедшей к власти в 2014 году, напоминает «поступательное движение к полному краху».