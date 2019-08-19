Нью-Дели, , 11:46 — REGNUM

Министр внутренних дел Индии и председатель правящей Бхаратия джаната парти (БДП) Амит Шах заявил, что новое правительство Индии намерено покончить с политикой попустительства меньшинствам. Об этом 18 августа сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

Амит Шах, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что предыдущие правительства под руководством Индийского национального конгресса (ИНК) шли на поводу у представителей религиозных меньшинств ради победы на выборах. По словам лидера БДП, ярчайшим тому примером стало «дело Шах Бано», когда в 1985 году правительство ИНК во главе с премьер-министром Радживом Ганди выступило против постановления Верховного суда Индии и признало законным обычай «тройного талака» в угоду мусульманскому сообществу. Напомним, что «тройной талак» является мусульманской традицией мгновенного развода, согласно которой мужчина может развестись с женой, трижды произнеся слово «талак». 30 июля 2019 года парламент Индии принял новый закон, согласно которому обычай исламского развода был признан нелегальным.

В своей речи Амит Шах заявил, что запрет «тройного талака» никогда не был направлен против мусульман. Глава БДП подчеркнул: «Новый закон направлен на обеспечение гендерного равенства в стране, а также на защиту женщин». Амит Шах добавил, что в отличие от ИНК Бхаратия джаната парти не пойдёт на сохранение устаревших обычаев ради получения голосов религиозных меньшинств на выборах.