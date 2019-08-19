Нью-Дели, , 15:18 — REGNUM

Генеральный секретарь оппозиционного Индийского национального конгресса (ИНК) Приянка Ганди обвинила правящую Бхаратия джаната парти (БДП) в подрыве демократических устоев страны. Об этом 18 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

В своём аккаунте в Twitter Приянка Ганди подчеркнула, что новая волна арестов кашмирских оппозиционеров разрушает демократию в стране. Она также призвала федеральное правительство во главе с премьер-министром Нарендрой Моди сообщить, на каких основаниях было произведено задержание лидеров кашмирского отделения ИНК Гулама Ахмеда Мира и Равиндера Шармы. Генеральный секретарь Индийского национального конгресса заявила, что подобные действия высших органов государственной власти несовместимы с демократическим режимом правления.

Напомним, что 5 августа 2019 года министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, в которой были закреплены особые права штата Джамму и Кашмир. В тот же день были помещены под арест бывшие главные министры штата и влиятельные оппозиционеры Махбуба Муфти и Омар Абдулла. Примечательно, что новая волна арестов была осуществлена 16 августа, когда глава департамента общего управления правительства Джамму и Кашмира Б.В.Р. Субрахманиам сообщил о постепенной отмене всех ограничений, введённых для обеспечения безопасности в регионе после ликвидации особого статуса штата.