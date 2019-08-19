Киев, , 11:28 — REGNUM

Документы, свидетельствующие о преступлениях украинских силовиков против мирного населения Донбасса, опубликовал бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко на своей странице в Facebook. Российские эксперты, однако, не считают материалы сенсацией и не верят, что виновные будут наказаны в ближайшее время.

Журавко представил копии документов о преступлениях военнослужащих ВСУ против гражданского населения Донбасса в 2014 и 2015 годах. Так, в ноябре 2014 года один из военнослужащих пьяным проник в частный дом, изнасиловал девушку и убил её отца. В марте 2015 года нетрезвый водитель бронетранспортёра наехал на пешеходов на тротуаре, в результате чело погибла девочка и пострадала женщина.

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В июне 2015 года от рук пьяных украинских военнослужащих погибли две женщины. Еще в одном случае трое военных убили водителя такси и спрятали его тело в лесополосе. В датированной 2015 годом сводке говорится, что с апреля 2014 года 60 мирных жителей погибли в результате действий украинских силовиков. Свое обращение Журавко адресовал министру обороны Украины Степану Полтораку.

«В целом мы можем охарактеризовать украинскую армию как инструмент насилия в отношении части населения, проживающего на востоке Украины», — заявил RT член Общественного совета при Минобороны России, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Политолог Иван Мезюхо отметил, что подобные случаи в Донбассе — не секрет, но даже новая украинскиая власть, полагает он, вряд ли начнет расследования преступлений. Киев по-прежнему не настроен на диалог с Донецком и Луганском, констатировал эксперт.

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