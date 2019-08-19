Анкара, , 12:24 — REGNUM

Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар заявил: «На переговорах с США мы пришли к соглашению: боевики Отрядов народной обороны, без проведения различия от Рабочей партии Курдистана, будут выдворены из зоны безопасности, а их тяжёлое вооружение будет собрано нашими Вооруженными силами».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар отметил: «Мы объяснили нашим американским партнёрам, что все построенные боевиками туннели, укрепления и все позиционные постройки будут уничтожены».

Министр добавил: «Мы донесли друг до друга свои взгляды и предпочтения, заявили свои требования ясно и четко. Между нашими вооруженными силами будет производиться обмен информацией. В результате мы обеспечим условия для возвращения наших сирийских братьев в свои дома в спокойствии и безопасности».