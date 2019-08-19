Анкара, , 19:53 — REGNUM

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик напомнил о словах Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, который многократно заявлял о том, что в вопросе своих прав и интересов в Восточном Средиземноморье Турция не пойдет на компромиссы.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Омер Челик подчеркнул: «Наши военные в регионе и на наших морских границах успешно провели учения Mavi Vatan, широко освещенные в мировых СМИ. Мы подчеркнули нашу решимость. По распоряжению нашего президента, преисполненная силы позиция Турции в Восточном Средиземноморье была доведена до сведения как дружественных стран, так и недругов».

Пресс-секретарь добавил: «Наше правительство преисполнено воли и решимости продолжать защищать до конца права и интересы в Восточном Средиземноморье, как Турции, так и Северного Кипра, и предпримет необходимые меры. Демонстрация позиции нашей страны в вопросе защиты своих прав и интересов — политическая и моральная необходимость».