Токио, , 11:30 — REGNUM

Министр иностранных дел Японии Таро Коно встретится со своим южнокорейским коллегой Кан Гюн Ва в Пекине. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил в понедельник, 19 августа, официальный представитель МИД Японии.

По его словам, встреча состоится на фоне ухудшения отношений между двумя странами Восточной Азии.

Встреча глав МИД Китая, Японии и Республики Корея пройдет в среду, 21 августа, в Пекине.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения между Японией и Южной Кореей ухудшились из-за споров на тему военной истории и торговой политики.