Тегеран, , 11:44 — REGNUM

Министр энергетики Ирана Реза Ардаканян во время церемонии открытия новых энергетических мощностей в провинции Южный Хорасан заявил, что к концу 2019 года в 13 регионах страны будут открыты более 20 новых электростанций. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам министра, производственная мощность электростанций составит 3000 мегаватт. Он отметил, что, несмотря на санкции США, электроэнергетика Ирана переживает подъем и продолжает помогать экономике развиваться в различных областях.

Реза Ардаканян также подчеркнул, что министерство принимает необходимые меры для развития солнечной и ветряной энергетики. На текущий момент государство пытается увеличить производственные мощности солнечных и ветровых электростанций в провинции Южный Хорасан на 100 и 200 мегаватт соответственно.