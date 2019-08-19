Тегеран, , 15:20 — REGNUM

Спикер меджлиса исламского совета (парламента) Ирана Али Лариджани заявил, что Великобритания, организовавшая переворот в Иране в 1953 году, осознает, что сегодня не может, как раньше, навязывать свою волю Исламской Республике. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам политика, раннее иранское сопротивление было недостаточно сильным, чтобы одолеть волю Лондона, однако сегодня обстановка в стране кардинально изменилась, и Великобритания больше не может «демонстрировать силу, используя заговоры». В связи с этим Великобритания уже не может безнаказанно осуществить какие-либо пиратские действия в отношении Исламской Республики, и ее попытки задержать иранский танкер оказались ожидаемо бессмысленными.

Раннее Международный суд Гибралтара отпустил иранский нефтяной танкер, задержанный Великобританией в июле 2019 года. Лондон обвинял Иран в незаконных поставках нефти в Сирию, что не было доказано.