Сеул, , 11:18 — REGNUM

Еще четыре истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A будут доставлены в Южную Корею из США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, самолеты будут доставлены на базу ВВС в Чхонджу 22 августа.

После передачи истребителей на вооружении ВВС Южной Кореи будет находиться восемь F-35A.

Напомним, что первые два истребителя-бомбардировщика министерство национальной обороны Южной Кореи получило 29 марта текущего года, еще два самолета — 15 июля.

Максимальная скорость F-35A составляет 1,8 Маха, на вооружении самолетов — ракеты различного назначения, а также корректируемые авиабомбы JDAM и SDB.

До конца текущего года Южная Корея получит десять боевых машин, а к концу 2021 года — 40 боевых машин пятого поколения.