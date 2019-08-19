Тегеран, , 11:13 — REGNUM

Иран и Афганистан договорились о поставках иранской электроэнергии в соседние государства через афганскую территорию. Соответствующее соглашение было подписано 17 августа, сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По сообщению информационного агентства, Иран будет также поставлять Афганистану оборудование, необходимое для восстановления электростанций в стране.

Заместитель министра энергетики Ирана Хомаюн Хаэри охарактеризовал договоренности с Афганистаном как «эффективные и конструктивные». По его словам, они будут способствовать эффективному сотрудничеству в области электроэнергетики. Чиновник отметил, что данное соглашение дополняет предыдущий договор о соединении электросетей Ирана и Афганистана, заключенный в ходе визита министра энергетики ИРИ Резы Ардаканяна в Кабул в 2019 году.