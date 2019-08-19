Исламабад, , 12:23 — REGNUM

18 августа исполняющий обязанности постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия заинтересована в мирном разрешении кризиса в Кашмире путем двусторонних переговоров между Индией и Пакистаном.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, Дмитрий Полянский отметил, что Россия не ищет в происходящем «скрытой выгоды» и готова работать над урегулированием кризиса между двумя дружественными России народами. Дипломат также подчеркнул, что в ходе обсуждения стороны должны опираться на Симлские соглашения 1972 года, Лахорскую декларацию 1999 года, соответствующие резолюции ООН, а также двусторонние соглашения между Индией и Пакистаном.

Напомним, что ранее в Совете Безопасности ООН прошло обсуждение ситуации в Кашмире в формате «закрытых консультаций». Новый виток ухудшения в индо-пакистанских отношениях был запущен в начале августа, когда нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмира и разделяют его на две союзные территории: Джамму и Кашмир и Ладакх.