Исламабад, , 11:31 — REGNUM

18 августа премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что Индия была захвачена индусскими расистами и фашистами, подобно тому, как «Германия была захвачена нацистами».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в серии сообщений в социальной сети «Твиттер» глава правительства Пакистана подверг жесткой критике действия Нью-Дели в бывшем штате Джамму и Кашмир. По словам Имрана Хана, действия Индии угрожают не только девяти миллионам жителей Кашмира, но и Пакистану, а также всем меньшинствам Индии и всей «сути Индии, созданной Неру и Ганди». Премьер-министр Пакистана также призвал мировое сообщество должно серьезно отнестись к безопасности ядерного арсенала Индии, который находится под контролем «сторонников расового превосходства» в правительстве Нарендры Моди.

Напомним, что новый виток ухудшения в индо-пакистанских отношениях был запущен в начале августа, когда нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.