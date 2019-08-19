Исламабад, , 15:24 — REGNUM

18 августа правительство Пакистана отчиталось о результатах своей деятельности за первый год нахождения у власти.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, специальный помощник премьер-министра Пакистана по информации и телерадиовещанию Фирдоус Ашик Аван заявила, что обращение самого премьер-министра Имрана Хана было отменено из-за ситуации в Кашмире. Несмотря на это, помощник премьера в своей речи подвела итоги первого года правительства партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость»). Фирдоус Ашик Аван отметила, что новое правительство начало реформы во всех сферах жизни страны, начав с преобразований в самих министерствах. Кроме того, она отметила успехи программы льготного медицинского страхования «Эхсас», запущенной новым правительством, а также начало масштабного строительного проекта «Новый Пакистан», который должен обеспечить неимущих льготным жильем.

Помощник премьера также подчеркнула миролюбивость правительства в международных отношениях, а также готовность отставать свободу Кашмира всеми доступными средствами. По словам Фирдоус Ашик Аван, отдельного упоминания заслуживает и то, что новое правительство не оказывает никакого давления на СМИ, защищая свободу слова.