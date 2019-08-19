Исламабад, , 15:00 — REGNUM

Министерство торговли Пакистана заявило, что запрет на торговлю с Индией коснется не всех товаров. Те товары, которые были заказаны и оплачены до 9 августа будут приняты в Пакистане или отправлены в Индию.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, несмотря на то, что запрет на торговлю коснется всех товаров, пересекающих пакистанско-индийскую границу, возможность получать индийские товары у пакистанских потребителей остается. Кроме «лага», касающегося отправки всех товаров, законтрактованных до 9 августа, торговля продолжится через Афганистан. Представители министерства торговли отметили, что ограничения не коснутся афганско-пакистанского соглашения о транзитной торговле 2010 года. С другой стороны, министерство приложит дополнительные усилия по борьбе с контрабандой индийских товаров.

Напомним, что Пакистан прервал торговлю с Индией и понизил уровень дипотношений, выслав индийского посла в ответ на решение Нью-Дели лишить штат Джамму и Кашмир особого статуса и разделить его на две союзные территории: Джамму и Кашмир и Ладакх.